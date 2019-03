München (ots) - 5,11 Mio. Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 16,3 Prozent, verfolgten gestern Abend die letzte Folge der 2. Staffel von "Charité". Durchschnittlich wurde die zweite Staffel, die seit 19. Februar 2019 immer dienstags im Ersten gezeigt wurde, von 4,97 Mio. Menschen gesehen (Marktanteil 15,7 %).



Alle sechs Folgen der 2. Staffel stehen seit 12. Februar 2019 in der ARD Mediathek und bis einschließlich 19. März 2019 verzeichnete die historische Event-Serie hervorragende 4,7 Millionen Abrufe. Die zweite Staffel steht noch bis 18. April 2019 in der ARD Mediathek bereit.



"Charité" ist eine Produktion der UFA FICTION im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm und der ARD Degeto für Das Erste.



Die Drehbücher stammen von Dorothee Schön und Dr. Sabine Thor-Wiedemann. Unter der Regie von Anno Saul spielen Ulrich Noethen, Mala Emde, Jannik Schümann, Luise Wolfram, Artjom Gilz u. v. a. Die Redaktion haben Jana Brandt (MDR) und Johanna Kraus (MDR). Die Produzenten sind Benjamin Benedict, Markus Brunnemann, Nico Hofmann und Sebastian Werninger, ausführende Produzentin ist Henriette Lippold (UFA FICTION).



"CHARITÉ" im Internet unter www.daserste.de/charite



