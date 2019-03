Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck will bis 2025 insgesamt 1 Milliarde Euro am Standort Darmstadt investieren, um den Hauptsitz des Pharma- und Chemiekonzerns zu stärken und ihn als zentralen Wissenschafts- und Technologiestandort auszubauen. Die Milliarde stockt einen bereits 2015 zugesagten Betrag in gleicher Größenordnung auf, die die Merck KGaA zwischen 2015 und 2020 in den Unternehmenssitz investiert.

Darüber hinaus haben Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat eine umfassende Vereinbarung unterzeichnet, die die Ausweitung der Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 vorsieht. Sie gilt für die 11.000 Mitarbeiter der Merck KGaA in Darmstadt, Weiterstadt und Griesheim und löst ein bestehendes Abkommen ab. Darin enthalten sind Zusagen zu Qualifizierung und Weiterbildung sowie eine neue interne Jobvermittlungsstelle. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung ein Freiwilligenprogramm und ein Brückenmodell für den vorzeitigen Übergang in die Rente.

Das DAX-Unternehmen teilte weiter mit, dass es derzeit Gespräche führe über die mögliche Ansiedlung einer neuen Membranfabrik in Darmstadt. Membranen kommen unter anderem in Filtern für die biopharmazeutische Produktion zum Einsatz. Darüber hinaus plant Merck ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum am Standort Darmstadt. Merck beschäftigt insgesamt 52.000 Mitarbeiter in 66 Ländern. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2019 07:38 ET (11:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.