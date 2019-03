Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Euro machte es sich gestern bei 1,135 gegen den US-Dollar bequem, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Weder fallende Bauinvestitionen in der Eurozone noch leicht schwächer als erwartet erfolgte Auftragseingänge in der US-Industrie hätten den Wechselkurs aus der Ruhe bringen können. Die Blicke würden sich bereits auf die US-Zentralbanksitzung richten, die heute mit der Bekanntgabe des Leitzinses (unverändert erwartet) und einer Pressekonferenz abgeschlossen werde. Der unveränderte Leitzins dürfte niemanden überraschen, das Hauptaugenmerk werde sich auf die subtilen Unterschiede in der Begründung, die Aussagen des Vorsitzenden bei der Pressekonferenz und die neuen Prognosen zu Inflation, Wachstum und Leitzinsschritten richten. ...

