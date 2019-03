Nach dem gestrigen Ausflug in Richtung 3100 Punkte ist der ATX heute Vormittag wieder bei 3050 angelangt. Dies im Einklang mit den Leitbörsen, es gibt wieder erste leichte Wolken am Optimismus-Himmel. Einige US-Offizielle sind besorgt, dass sich in Chinas Verhandlungsführung Widerstand gegen die amerikanischen Forderungen bei den Handelsgesprächen regt. Weiters steht wieder ein FED-Termin an, eine Zinsänderung wird es wohl nicht geben, aber das Wording ist spannend. Hier die Top-Flops Wien vom Vormittag. Telekom Austria 2.88% OMV -2.06% Porr 1.42% Amag -2.00% Warimpex 1.07% Bawag -1.96% Und: Wir schreiben ja den "Berichtstag-Trend" mit. Wer konnte mit den Quartalszahlen in der Regel überzeugen, wer enttäuschte? Wer hatte einen guten Ausblick? ...

