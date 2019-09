Der DAX wird am Freitag wohl unverändert bei 12.130 Zählern in den Tag starten. Die Aussicht auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA hat in den vergangenen Tagen für steigende Notierungen gesorgt und vor allem Index-Titel wie Infineon kräftig nach oben getrieben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...