NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Pfizer verstärkt sich mit einem Zukauf. Wie das amerikanische Unternehmen mitteilte, hat es eine 15-prozentige Beteiligung an dem sich in Privatbesitz befindlichen Gentherapieunternehmens Vivet Therapeutics für 45 Millionen Euro erworben. Zudem habe Pfizer eine Option, den Rest der Vivet-Aktien für 560 Millionen Euro zu kaufen. Die Pfizer-Aktie legt im vorbörslichen Handel um 0,2 Prozent zu.

Pfizer und die in Paris ansässige Vivet werden bei der Entwicklung des Medikaments VTX-801 zur Behandlung der Wilson-Krankheit zusammenarbeiten. Hierbei handelt es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung bei dem der Kupferstoffwechsel in der Leber beeinträchtigt wird. Im Rahmen der Vereinbarung kann Pfizer seine Kaufoption ausüben, nachdem bestimmte Ziele aus der Phase 1- bzw. Phase 2-Studie für VTX-801 erreicht wurden.

Monika Vnuk, Vize-Präsidentin für die globale Geschäftsentwicklung bei Pfizer, soll in den Vorstand von Vivet einziehen.

March 20, 2019

