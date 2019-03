Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,die Dividende um 20 Cent auf 1,10 Euro pro Aktie zu erhöhen, teiltedie Linzer Oberbank am Mittwoch. Bei der heutigenAufsichtsratssitzung wurde der Dividendenvorschlag für dieBeschlussfassung in der Hauptversammlung am 14. Mai 2019beschlossen.(Schluss) cri/belAPA ...

