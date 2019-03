Was für ein Kurssprung: Nachdem die Aktie von Probiodrug in den vergangenen Monaten förmlich nach unten durchgereicht wurde, meldet sich der Wert am heutigen Mittwoch mit einem deutlichen Kurssprung zurück. Fast 39 Prozent geht es nach oben auf zwei Euro. Grund für den massiven Kursanstieg ist die Meldung, dass Probiodrug und die Alzheimer's Disease Cooperative Study (ADCS) von der US-Gesundheitsbehörde NIH (National Institute of Health) bei einem US-Phase-2b-Studienprogramm unterstützt wird. Die Förderung erfolgt im Rahmen eines Forschungsprojekt (R01) von rund 15 Millionen US-Dollar über einen Zeitraum von vier Jahren, heißt es in einer Mitteilung von Probiodrug. Ziel des Programms sei es, die Wirksamkeit und Sicherheit von Probiodrugs Wirkstoff PQ912 bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) oder leichter Demenz aufgrund ihrer Alzheimer-Erkrankung zu untersuchen.

