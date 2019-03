München (ots) - Moderation: Oliver Köhr



Vor ihrer Abreise zum Europäischen Rat gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag, 21. März, eine Regierungserklärung ab. Die Führungsspitzen der EU-27 kommen am 21. und 22. März in Brüssel zusammen - das Thema Brexit wird dabei viel Raum einnehmen. Denn noch immer ist unklar, ob, wann und auf welchem Wege Großbritannien die EU verlassen wird, und wie Deutschland und die EU-27 damit umgehen sollen.



Das Erste überträgt die Regierungserklärung der Kanzlerin sowie die anschließende Debatte von 9:00 bis 11:00 Uhr live aus dem Deutschen Bundestag.



Oliver Köhr, stellvertretender Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert die Sondersendung. Fernsehkorrespondentin Marie von Mallinckrodt meldet sich aus der Sprecherkabine und kommentiert das Geschehen im Plenarsaal.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Karin Dohr



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.de