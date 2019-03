Das kürzlich generierte Kaufsignal konnte noch nicht wirklich Durchschlagskraft entfalten. Vielmehr "quält" sich Brent C.O. in diesen Tagen nach oben. Von frischem Wind und neuer Dynamik, die man eigentlich nach der Generierung des Kaufsignals erwartet hätte, ist bis dato zumindest noch nicht viel zu sehen gewesen. Der heutige Handelstag (Mittwoch, 20.03.) könnte für Brent C.O. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...