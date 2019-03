Wien (www.fondscheck.de) - Corporate Bond Fonds lieferten in den vergangenen zehn Jahren überdurchschnittlich gute Erträge, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Einer von diesen, der ESPA BOND CORPORATE BB (ISIN AT0000A09HC7/ WKN A0QYY7) der Erste Asset Management, wurde bei den Lipper Fund Awards 2019 als bester Fonds seiner Vergleichsgruppe in den letzten zehn Jahren ausgezeichnet. Auf den Stichtag der Bewertung bezogen lag die Wertsteigerung bei 8,14 Prozent jährlich. "Diese Auszeichnung wiegt umso mehr, da der Fonds nicht nur in Österreich, sondern zugleich auch in Deutschland und auf europäischer Ebene diese Kategorie gewonnen hat", freut sich Wolfgang Zemanek, Leiter Fixed Income der Erste Asset Management. ...

