Boeing zwischen Vertrauensschwund und Weitermachen - wie viel Vertrauen ist weg? Was wenn jetzt massive Stornierungen kommen? Fragen von Antje Erhard an Vivien Sparenberg von Vontobel.



Fliegen ist Vertrauenssache. Genau das wankt jetzt gegenüber Boeing. Noch sind die Abstürze nicht aufgeklärt. Doch was wenn es mehr erfordert als ein Software-Update? Was kommt an Strafen auf Boeing zu? Was wenn Kunden im großen Stil Bestellungen stornieren?