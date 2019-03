Löger löst keinen US-europäischen Handelskrieg aus (1). Finanzminister Löger meinte am 19.3.19 auf der Veranstaltung "trends IN FINANCE: Österreichs Unternehmenssteuern in der digitalisierten Welt von morgen" von trend und Alpbacher Finanzsymposium, dass er es aushalten würde, wenn die Zeitungen mit der Schlagzeile "Löger löst US-europäischen Handelskrieg aus" kämen. Aber so etwas tun wir nicht. Wir sind den Tatsachen verpflichtet. Tatsächlich geht Löger freundlich auf die amerikanischen Internetgiganten zu, es wird keinen Kampf geben. Es war eine kurzweilige Veranstaltung, getragen von viel Humor. Trend-Chefredakteur Andreas Weber war mit seinen Fragen alles andere als zurückhaltend, aber seine Sparringspartner nahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...