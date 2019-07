Berlin (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft leidet unter dem Handelskrieg mit den USA, so die Experten von LYNX Broker. Immer mehr US-Unternehmen würden sich nach neuen Zulieferern umsehen, die nicht von den Strafzöllen betroffen seien. Für Präsident Trump ein Grund zum Jubeln, was er in seiner üblichen diplomatischen Art auch getan habe: "Die Strafzölle der United States haben einen großen Einfluss darauf, dass immer mehr Unternehmen China zugunsten anderer Länder ohne Zölle verlassen wollen. ...

