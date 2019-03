Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re ist bereit für größere Akquisitionen. "Wir können uns Käufe in allen Segmenten, in denen wir tätig sind, vorstellen", sagte Vorstandschef Joachim Wenning auf der Pressekonferenz des Rückversicherungskonzerns in München. Vor allem für den Erstversicherer Ergo könne er sich "durchaus Zukäufe vorstellen in einer sehr materiellen Größenordnung." Allerdings wohl noch nicht sofort.

"Vom Timing her wäre ich ein bisschen zögerlich", schränkte Wenning sogleich ein. Besser wäre es, wenn Ergo noch ein Stückchen weiter durch das Strategieprogramm gelaufen ist", fügte er hinzu.

Die einstige Problemtochter Ergo macht derzeit ein Restrukturierungsprogramm durch, das unter anderem mit erheblichen Kostensenkungen einhergeht. Es soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. "Dann ist die Not weg, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit da", so Wenning. Das Schicksal von Ergo hänge aber "überhaupt nicht" von Zukäufen ab.

In der Rückversicherung seien Zukäufe eher unwahrscheinlich, führte der Vorstandschef weiter aus. Denn dort gebe es keine Synergien, sondern im Gegenteil ginge Geschäft verloren. "Denn wenn man jemanden kauft, dann werden einige Kunden weglaufen und ihr Geschäft aus Gründen des Risikomanagements woanders platzieren."

