Bonn (ots) - In Brüssel trifft sich am Donnerstag und Freitag der Europäische Rat, um schwerpunktmäßig vor allem über den Brexit zu diskutieren. Zudem werden die EU-Führungsspitzen auch über den Klimawandel, das bevorstehende Gipfeltreffen mit China und Möglichkeiten zur Bekämpfung von Desinformation beraten. Der Europäische Rat wird außerdem mit den drei Regierungschefs des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zusammentreffen: Liechtenstein, Island und Norwegen zusammentreffen.



Vor ihrer Abreise nach Brüssel erläutert Bundeskanzlerin Angela Merkel im Deutschen Bundestag ihre Strategie beim Europäischen Rat in einer Regierungserklärung ab 9.00 Uhr.



phoenix-Reporterin Ines Arland berichtet aus Brüssel und informiert im aktuellen Programm über die Entscheidungen des EU-Gipfels.



