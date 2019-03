Der DAX an entscheidenden Marken. Sowohl nach oben wie nach unten ist einiges an "Luft". Matthias Hüppe, worauf kommt es denn jetzt an?



Ein internationaler Vergleich zeigt: Die Erholung des DAX 2019 ist eher durchschnittlich. Doch er ist an wichtigen Marken angekommen. Die Frage lautet: Make or break? Matthias Hüppe im Gespräch mit Antje Erhard zu den Szenarien.