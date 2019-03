Evotec hat am Dienstag eine neue Partnerschaft im Bereich Antibiotikaresistenz ("AMR") gemeldet. Die Hamburger werden hier zukünftig mit Global Antibiotic Research and Development Partnership ("GARDP") zusammenarbeiten. Aktuell befinden sich nur wenige Antibiotika in der Entwicklung, daher ist AMR eine ernste und wachsende Bedrohung für die Weltgesundheit, die die Behandlung von ehemals einfach zu beherrschenden Infektionen signifikant erschwert, so Evotec. Etwa 700.000 Menschen sterben weltweit jedes Jahr an resistenten Infektionen und es wird erwartet, dass die Zahl in Zukunft noch weiter zunehmen wird. Schwere bakterielle Infektionen, insbesondere gramnegative Erreger wurden von der WHO identifiziert und haben eine weltweite Priorität in der öffentlichen Gesundheit.

