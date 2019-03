Berlin (www.aktiencheck.de) - Eine stabile Finanzpolitik für ein modernes, zukunftsfähiges Land, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Ohne neue Schulden aufzunehmen. Das bleibt auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung. ...

