Nachdem die Aktie von Aurora in den vergangenen zwei Wochen nahezu kein Halten mehr kannte und innerhalb weniger Tage von knapp zehn Kanadischen Dollar auf zeitweise 13,67 Kanadische Dollar geklettert war, gönnt sich das Papier derzeit eine Verschnaufpause. Am heutigen Mittwoch startete die Aktie sogar mit einem Minus von rund vier Prozent in den Handel. Doch es sieht nach keiner größeren Korrektur aus. Innerhalb kürzester Zeit waren sämtliche Tagesverluste bereits wieder aufgeholt. Der Aktie ist vor Kurzem der Sprung über den starken Widerstand im Bereich von elf Kanadischen Dollar gelungen und damit ein massives Kaufsignal. DER AKTINONÄR hatte darauf spekuliert und ein Stopp-Buy-Limit bei 7,70 Euro (11,65 Kanadische Dollar) in den Markt gelegt. Dieses wurde zuletzt aktiviert. Mittlerweile befindet sich die Position bereits gut zwölf Prozent in Front. Anleger bleiben weiter mit einem Absicherungsstopp bei 6,40 Euro investiert. Für noch nicht investierte Anleger eröffnet die aktuelle laufende Korrekturbewegung noch einmal interessante Kaufkurse. Anleger sollten jedoch trotz aller Euphorie nicht vergessen, dass die Branche zuletzt sehr stark gelaufen ist. Auch wenn langfristig die Aussichten glänzend sind, sollten zwischenzeitliche Korrekturen in jedem Fall mit einkalkuliert werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...