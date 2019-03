Die US-Börsen sind am Mittwoch schwächer in den Tag gestartet. Gerüchte über die stockenden Gespräche im Handelsstreit und die Warnung von FedEx lasten auf der Stimmung der Anleger. Für zusätzliche Zurückhaltung sorgt der bevorstehende Zinsentscheid der Fed am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

