Maximierter Kühlgutschutz, verbesserte Echtzeittransparenz, Ladungssicherheit und Anlagenauslastung für Lidl-Lieferkette Lidl UK, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Europas, hat sich zur Temperaturüberwachung seines ausgedehnten 3PL-Transportnetzes für die Temperaturüberwachungslösung des weltweit führenden Anbieter von M2M- und IoT-Lösungen ORBCOMM Inc. (Nasdaq: ORBC) entschieden. Das Logistiknetz der firmenexternen Dienstleister umfasst über 400 Kühlfahrzeuge und Anhänger. ORBCOMM unterstützt die englische Lidl-Tochter mit einer umfassenden Kühlkettenlösung. Sie umfasst nicht nur moderne Hardware, Konnektivität und ein intelligentes Gerätemanagement, sondern auch eine nahtlose Datenintegration in Transportmanagementsysteme von Drittanbietern. Bei der Ladungsüberwachung von Lidl UK erfassen die automatischen Temperaturerfassungssysteme von ORBCOMM Abweichungen und stellen Toleranzen ein. Da hierzu mehrere Temperatursensoren verwendet werden, lässt sich die die Qualität und Integrität der Kühlladungen vom Ursprung bis zum Ziel unterbrechungsfrei sicherstellen. Die ORBCOMM-Lösung umfasst ebenso intelligente, konfigurierbare Alarme, die außerhalb der Reichweite liegende Zustände melden, einschließlich Hardwarefehlern, hohen Temperatursollwertabweichungen, rapidem Kraftstoffverlust, sowie die Ankunft in bzw. Abfahrt von Geofences, etc. Zusätzlich unterstützt ORBCOMM Lidl UK beim Optimieren der Ladungssicherheit, etwa durch externe Türsensoren. Sie sind für alle Kühlanhänger- und Fahrzeugarten geeignet und lösen bei Türöffnungs- oder Schließereignissen sofort Warnmeldungen per SMS oder E-Mail aus. "ORBCOMM freut sich, mit Lidl UK eine der größten Supermarktketten in Europa, beim wirksamen Einsatz unserer Kühlkettentechnologie zu unterstützen, um die Transparenz in ihrem Vertriebsnetz für Kühlfahrzeuge und Anhänger zu gewährleisten", so Marc Eisenberg, Chief Executive Officer von ORBCOMM. "Mit dem Bereitstellen von Einblicken, Warnmeldungen und Systemintegration hilft ORBCOMM Lidl UK, die Transparenz und Kontrolle ihrer Kühltransporte in Echtzeit zu verbessern. Gleichzeitig wird das Betriebsrisiko reduziert, die Einhaltung der Vorschriften sichergestellt und der Kundenservice verbessert." Weitere Informationen: ORBCOMM Inc., Sue Rutherford Ottawa, Ontario, CANADA K2V 1C7 Tel.: +1 613.254.5269 rutherford.sue@orbcomm.com www.orbcomm.com Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH, Uwe Taeger Magirusstraße 33, D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287-31 Fax: +49 731 96 287-97 ut@press-n-relations.de www.press-n-relations.de ORBCOMM Inc. ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) ist ein führender internationaler Anbieter von M2M- und IoT-Lösungen (Machine-to-Machine, Internet of Things) zum Verfolgen (Tracking) sowie zur Fernüberwachung und -steuerung stationärer und mobiler Anlagen in Schlüsselmärkten. Weltweit vernetzen Unternehmen ihre Betriebsmittel mit ORBCOMM-Produkten und -Services, um die Transparenz zu erhöhen und die Effizienz operativer Vorgänge zu steigern. Die breite Angebotspalette umfasst Asset-Überwachungs- und Steuerungslösungen samt lückenloser Satelliten- und Mobilfunkverbindung sowie leistungsstarke Hardware und intelligente Anwendungen. Ein ganzheitlicher End-to-End-Kundensupport von der Installation über die Implementierung bis hin zur Bestandskundenpflege komplettiert das reichhaltige Angebotsspektrum. Zum breitgefächerten ORBCOMM-Kundenstamm gehören Unternehmen aus den Bereichen Transport und Supply-Chain, Lagerlogistik, Baumaschinen, Schifffahrt (Marine), Öl- und Gas-Gewinnung sowie staatliche Behörden. Dies ist eine Pressemitteilung der ORBCOMM Inc., die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

