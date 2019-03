Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende (CEO) Dietmar Siemssen sei bereits in seiner früheren Position als CEO des Zulieferers Stabilus sehr erfolgreich gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun habe Siemssen bei dem Verpackungsspezialisten für eine neue Dynamik und Unternehmenskultur gesorgt, so dass der Konzern auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 17:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-03-20/16:06

ISIN: DE000A0LD6E6