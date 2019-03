Frankenberg/Sachsen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, hat am 19. März die Soldatinnen und Soldaten in der Wettiner Kaserne in Frankenberg besucht. Er informierte sich über Aufgaben und Fähigkeiten der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen".



Während einer Präsentation erhielt das Landesoberhaupt einen Einblick in die Gliederung, Ausstattung sowie den Auftrag eines Großverbandes des Heeres. Mit seinem zweiten Besuch in der Wettiner Kaserne binnen eines Jahres folgte Kretschmer der Einladung des Brigadekommandeurs, Brigadegeneral Gunnar C. Brügner. In einem Vieraugengespräch gab ihm Brügner zunächst einen Überblick über die aktuelle Personal-, Material- und Auftragslage in der sächsisch-thüringischen Brigade.



zum Beitrag:



https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktu ell.nachrichten.jahr2019.maerz2019&de.conet.contentintegrator.portlet .current.id=01DB050000000001%7CBAFEQJ259DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de