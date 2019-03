Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Laurie Davison bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Versandhändler Amazon nun in einer Handvoll Naturkostläden in den USA komplette Mahlzeiten unter dem eigenen Markennamen anbietet. Davison bezeichnete die Entwicklung als eher neutral für den deutschen Kochboxen-Versender. Das Angebot von Amazon ersetze nicht das Geschäftsmodell von Hellofresh, die Waren direkt bis zur Tür des Kunden zu liefern./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A161408