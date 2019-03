Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25,75 Euro belassen. Eine Fusion der Fondsgesellschaft mit der Allianz, wie Medienberichte spekuliert haben, könnte auf regulatorische Hürden treffen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Amundi, die ebenfalls genannt worden seien, könnte eine Übernahme unterdessen eine deutliche Verbesserung der Marktposition gerade in Deutschland bedeuten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

