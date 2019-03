Das Analysehaus RBC hat die Aktie des Streamingdienstes Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Eine Umfrage in den USA habe gemischte Ergebnisse gebracht, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einem rekordhohen Anteil von Nutzern unter den Befragten stehe eine ebenfalls rekordhohe Quote zahlender Kunden gegenüber, die zu einem Ende ihres Abonnements tendierten. Für letzteres seien womöglich die jüngsten Preiserhöhungen verantwortlich./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 16:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 16:30 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-03-20/16:10

ISIN: US64110L1061