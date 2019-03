Heute Abend wird die FED wahrscheinlich die Weichen für die nähere Zukunft der US-Zinspolitik stellen. Gestern übersprang der Dow Jones im Handelsverlauf zunächst die 26.000 Punkte-Marke. Am Ende verzeichnete er dann jedoch Verluste von 0,2 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Fedex, Alphabet, Boeing, Microsoft, GAFAM Index und Alibaba. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.