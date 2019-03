Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: FCR Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu FCR Immobilien AG Unternehmen: FCR Immobilien AG ISIN: DE000A1YC913 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 20.03.2019 Kursziel: 25 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 25,00. Zusammenfassung: Die vorläufigen Ergebnisse zeigten auf Jahresbasis ein starkes Wachstum bei allen Hauptkennzahlen. Der Umsatz stieg um 126% J/J auf EUR 37 Mio., während das EBITDA EUR 10 Mio. erreichte. Die Performance wurde durch das Gewerbeimmobilienportfolio geprägt, das sowohl die Mieteinnahmen als auch die Veräußerungserlöse trieb. FCR hat kürzlich eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 3,3 Mio. abgeschlossen, um seine Wachstumsstrategie zu finanzieren und die Bilanzkennzahlen zu verbessern. Das Management vermeldete auch eine Dividende in Höhe von EUR 0,35 je Aktie für die Ergebnisse in 2018. Unser aktualisiertes Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR 25, nachdem wir die besser als erwartete Performance von 2018 und die neue Aktienanzahl berücksichtigt haben. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 25.00 price target. Abstract: Preliminary results showed strong annualised growth on all headline figures. Revenue rose 126% Y/Y to EUR 37m, while EBITDA reached EUR 10m. The performance was driven by the commercial portfolio, which spurred both rental income and disposal growth. FCR also recently wrapped up an equity issuance for gross proceeds of EUR 3.3m to facilitate its growth strategy and boost balance sheet metrics. Management also announced a EUR 0.35 per share dividend on the 2018 results. Our updated model still yields a EUR 25 price target after adjusting for the higher than expected 2018 performance and the new share count. Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17697.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2019 10:47 ET (14:47 GMT)