FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa wird mit dem Sommerflugplan ab München sieben neue Ziele in Europa anfliegen. In Deutschland fliegt Lufthansa ab dem 1. Mai von München nach Rostock/Laage. In Frankreich kommen ab April Straßburg und ab Mai Biarritz hinzu. Spanien wird um Alicante ergänzt, Italien um Rimini. Ferner werden Rijeka in Kroatien und Tivat in Montenegro demnächst ab München angeflogen.

Insgesamt fliegt Lufthansa in diesem Sommer von München aus zu 140 Zielen in 46 Ländern. Darunter sind 113 Destinationen in Deutschland und Europa nonstop vom südlichen Lufthansa-Drehkreuz erreichbar.

March 20, 2019

