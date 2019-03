In einer länderübergreifenden Umfrage hat die OECD beleuchtet, wie Menschen soziale und wirtschaftliche Risiken wahrnehmen. Im Rahmen des "Risks That Matter Survey" wurde zudem untersucht, was die Menschen in insgesamt 21 Ländern von der Sozialpolitik erwarten. Wie die Ergebnisse für Deutschland zeigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...