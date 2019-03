Im Tauziehen um eine Verschiebung des Brexits droht Frankreich mit einem Veto. Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte am Mittwoch in der Pariser Nationalversammlung, falls die britische Premierministerin Theresa May beim EU-Gipfel nicht "ausreichende Garantien" für die Glaubwürdigkeit ihrer Strategie vorlege, würde Frankreich einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen vorziehen.

May hatte die EU zuvor um einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni gebeten. Der EU-Gipfel wird sich vom Donnerstag an in Brüssel mit dem Streitthema beschäftigen. Élyséekreise hatten bereits zuvor gewarnt, ein möglicher Brexit-Aufschub sei für Paris überhaupt keine Selbstverständlichkeit. London müsse einen Plan vorlegen, wie die gewonnene Zeit genutzt werden solle./cb/DP/fba

