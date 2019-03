In welcher Verfassung ist die US-Wirtschaft aktuell? Befindet sich der aktuelle Konjunkturzyklus tatsächlich bereits in seiner Spätphase? Nicht unbedingt, meint zumindest unser heutiger Gast Alexander Berger, politischer Analyst und Geschäftsführer bei Daubenthaler & Cie. Im Gegenteil: Der US-Markt birgt aktuell sogar eher Chancen, so der Finanzprofi. Weshalb das so ist, erläutert Alexander Berger im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.