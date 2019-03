Der deutsche Leitindex präsentiert sich in diesen Tagen erstaunlich robust. Mehr noch: In den vergangenen Tagen wurde sogar immer wieder eine neue Jahresbestmarke aufgestellt. Doch diese scheinbare Stärke steht offenbar auf eher wackeligen Beinen. Zu diesem Schluss kommen zumindest die sogenannten Wirtschaftsweisen. Diese korrigierten ihre Wachstumsprognose für Deutschland doch recht deutlich nach unten. An den Börsen scheint das jedoch kaum jemanden zu interessieren. Weshalb eigentlich? Eine Einschätzung von Andreas Lipkow, Comdirect, im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.