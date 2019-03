WuXi Biologics ist erstes chinesisches Unternehmen für Biologika mit Zulassung durch FDA und EMA



Schanghai und Wuxi, China (ots/PRNewswire) - WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), ein führender weltweiter Anbieter von Open-Access-Technologieplattformen für Biologika, der Komplettlösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Biologika anbietet, gab heute bekannt, dass man "EMA GMP"-Zertifikate für die Herstellung von Trogarzo in den Herstellungsstandorten für cGMP Drug Substance (DS) und Drug Product (DP) in Wuxi-Stadt und der cGMP-Zellbank in Schanghai erhalten hat. Trogarzo wurde von TaiMed Biologics entwickelt und wird in den USA und der EU von Theratechnologies vermarktet.



Die Zertifizierung ist eine weitere Bekräftigung der hochqualitativen Systeme und des soliden Rufs von WuXi Biologics als führender Organisation in der weltweiten Herstellung von Biologika. Durch Qualitätssicherung der Weltklasse und unerreichte Kapazitäten stellt WuXi Biologics seinen Partnern in der biologischen Herstellung auf der ganzen Welt eine robuste Lieferkette höchster Qualität zur Verfügung.



"Dies ist für WuXi Biologics ein weiterer wichtiger Erfolg und bildet eine solide Grundlage für den deutlichen Ausbau unserer Herstellungskapazitäten und Kompetenzen", kommentierte Dr. Chris Chen, CEO von WuXi Biologics. "Mit Anerkennung der US-Arzneimittelbehörde FDA und der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA wird WuXi Biologics Partner weltweit weiterhin in die Lage versetzen, die Entwicklung von Biologika vom Konzept bis zur Vermarktung zu beschleunigen und zu transformieren."



Informationen zu WuXi Biologics



WuXi Biologics (Börsenkennung: 2269.HK), ein an der Börse in Hongkong notiertes Unternehmen, ist eine weltweit führende Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die Komplettlösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge sind Beleg unseres Engagements, unseren Kunden aus der ganzen Welt ein echtes Dienstangebot aus einer Hand und umfassende Wertschöpfung anzubieten. Zum 31. Dezember 2018 existierten insgesamt 205 integrierte Projekte, darunter 97 Projekte in der präklinischen Entwicklungsphase, 94 Projekte in der Frühphase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 13 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Es wird geschätzt, dass die Gesamtkapazität der biopharmazeutischen Produktion in China, Irland, Singapur und den USA bis zum Jahr 2021 220.000 Liter erreicht. Wir stellen unserem Partnern in der biologischen Herstellung eine robuste Lieferkette höchster Qualität zur Verfügung. Weitere Informationen über WuXi Biologics erhalten Sie unter www.wuxibiologics.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838018/WuXi_Biologics_Rece ives_EMA_GMP_Certificates.jpg



OTS: WuXi Biologics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133071 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133071.rss2



Pressekontakt: WuXi Biologics Jia Li +86-21-2066-4528 li_jia0102@wuxiapptec.com