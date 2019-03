Mainz (ots) -



Donnerstag, 21. März 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Christopher von Deylen, Musiker



Azubis verzweifelt gesucht - Dem Handwerk fehlt der Nachwuchs Hähnchen in Parmesan-Kräuterpanade - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Brustkrebs bei Männern - Wie man die Erkrankung erkennt







Donnerstag, 21. März 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Polizeikontrollen in Vorpommern - Weniger Grenzkriminalität Travestiekünstler in Magdeburg - Dorfdiva Ottilie S. Expedition Deutschland: Hamburg - Das Kaninchen-Hotel







Donnerstag, 21. März 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Der Traum vom Auswandern - Deutsche Kaffeeröster in Costa Rica







Donnerstag, 21. März 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Yoga mit Maximilian Grill - Mit dem Schauspieler in Berlin Talentierter Promi-Nachwuchs - Die begabten Kinder der Stars







Donnerstag, 21. März 2019, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: EU im Überlebenskampf - und Deutschland schaut zu?



Gäste: Heiko Maas, SPD, Bundesaußenminister Sabine Thillaye, "En Marche", Abgeordnete der Nationalversammlung Gregory William "Greg" Hands, Tory, Abgeordneter im britischen Parlament Ulrich Wickert, Journalist und Autor



