Berlin, 20. März 2019 Berliner Effektengesellschaft AG mit gutem Geschäftsjahr 2018 Die Berliner Effektengesellschaft blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Nach den noch vorläufigen Konzernzahlen beträgt das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit rund 29,96 Mio. EUR, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4,4 % entspricht. Der Jahresüberschuss im Konzern nach Steuern und Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken beträgt voraussichtlich 17,54 Mio. EUR. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von ca. 12,5 %. Bereits festgestellt hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung den testierten Einzelabschluss der Berliner Effektengesellschaft AG. Hier ergibt sich mit rund 8,1 Mio. EUR ein mit - 4,4 % leicht rückläufiger Jahresüberschuss nach Steuern. Der Bilanzgewinn der Berliner Effektengesellschaft AG zum 31.12.2018 beträgt 19,39 Mio. EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,60 EUR je Stückaktie aus steuerlichem Einlagenkonto vor. Auch im laufenden Geschäftsjahr beabsichtigt die Gesellschaft eigene Aktien zum Zwecke der späteren Einziehung zu erwerben. Der testierte Konzernabschluss der Gesellschaft liegt noch nicht vor und wird im April zusammen mit dem Einzelabschluss veröffentlicht werden. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 - 890 21-145 Telefax: 030 - 890 21-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de