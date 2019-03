Zürich (ots) - Erstmals nehmen die Bergbahnen

Engelberg-Trübsee-Titlis (BET) den Begriff des «Overtourism» in ihre

Risikobeurteilung auf. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer

aktuellen Ausgabe. Neben der Gefahr des Gletscherschwundes «taxiert

der Verwaltungsrat das Thema Overtourism und dessen Auswirkungen als

neues Risiko», heisst es im aktuellen Geschäftsbericht.



BET-Geschäftsführer Norbert Patt sagt dazu: «Man kann das Problem

des Overtourism nicht isoliert betrachten, das ist ein überregionales

Thema. Wenn Luzern ein Problem hat, dann haben wir auch eines.»

Sukkurs erhält der Titlis-Cheftouristiker von Philipp Lütolf,

Wirtschaftsprofessor der Hochschule Luzern und Bergbahn-Spezialist:

«Im Zentralschweizer Zentrum Luzern sorgt Overtourism heute schon für

viele Diskussionen», sagt Lütolf. «Sollte sich das in eine

eigentliche Unwillkommenheitskultur gegenüber Touristen steigern,

könnte das dazu führen, dass touristische Ströme weg von Luzern und

beispielsweise nach Interlaken geleitet werden. Darunter würde dann

auch ein Ausflugsberg wie der Titlis leiden.»



Zwar seien auf dem Titlis keine Gäste-Kontingentierungen oder

Preiserhöhungen geplant, sagt Patt, doch man arbeite daran, «das

Gästeaufkommen besser über das ganze Jahr zu verteilen». Man wolle so

die Gefahr eindämmen, dass die Volksseele überkocht: «Wenn das Fass

einmal offen ist, dann brennt es. Das wollen wir nicht.»



Originaltext: Handelszeitung

