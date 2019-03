Zürich (ots) - Der Headhunter Guido Schilling und sein Team suchen

den Nachfolger für Franz-Xaver Simmen, den Chef von Andermatt Swiss

Alps. Das zeigen Inserate in Schweizer Medien. Die Mutterfirma

Orascom bestätigt die Meldung gegenüber der «Handelszeitung».



Andermatt-Investor Samih Sawiris hat sich persönlich für Guido

Schilling entschieden, sagt Orascom-Chef Khaled Bichara zum

Wirtschaftsblatt. Sawiris hat sich gegen ein internationales

Personalbüro und für Schilling entschieden.



Franz-Xaver Simmen leitet das Immobilienunternehmen Andermatt

Swiss Alps seit Juni 2015. Er hat letzten Herbst angekündigt, dass er

in diesem Frühjahr zurücktreten werde. Simmen übernimmt eine

Führungsposition im Schindler-Konzern.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90