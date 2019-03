Uniper steht angeblich vor dem Verkauf seines Anteils an einem Terminal für verflüssigtes Gas (LNG) in Italien. Das Unternehmen verhandle mit einem australischen Fonds.

Der Energiekonzern Uniper steuert Insidern zufolge auf den Verkauf seines Anteils an einem Terminal für verflüssigtes Gas (LNG) in Italien zu. Das MDax-Unternehmen stehe in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem australischen Fonds First State Investments, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen am Mittwoch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...