FRANKFURT (Dow Jones)--Uniper verkauft seinen Anteil an der Gesellschaft OLT Offshore LNG Toscana, die das schwimmende Regasifizierungs-Terminal FSRU Toscana vor der toskanischen Küste betreibt. Uniper gibt seinen Anteil von 48,2 Prozent für rund 400 Millionen Euro an First State Investments ab, wie der Energiekonzern mitteilte.

Weitere Anteilseigner an OLT sind die italienische Iren Group mit einem Anteil von 49,1 Prozent sowie Golar LNG mit einem Anteil von 2,7 Prozent. First State Investments übernimmt den kompletten Uniper-Anteil an OLT. Der Verkaufspreis wird zum Vollzug der Transaktion um bereits erfolgte Ausschüttungen an Uniper für die Jahre 2018 und 2019 angepasst, so dass Uniper bei Vollzug der Transaktion im Laufe des Jahres etwa 340 Millionen Euro zufließen.

Uniper begründete den Verkauf damit, dass es sich um eine rein finanzielle Minderheitsbeteiligung handele und eine Miteigentümerschaft keine Vorteile für den Aufbau und die Optimierung des von Uniper geplanten LNG-Portfolios bringe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 09:36 ET (13:36 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.