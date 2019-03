wie im Geschäftsbericht ausgewiesen - als Basis für den Dividendenvorschlag an die Aktionäre nutzen. Weitere Details zur positiven Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 sind im heute veröffentlichten Geschäftsbericht 2018 der Gesellschaft verfügbar. Kontakt: Martin Praum Group Head of Investor Relations Tel.: +49 821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag 20.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 789271 20.03.2019 CET/CEST ISIN DE000PAT1AG3 AXC0301 2019-03-20/17:39