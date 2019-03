Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal nach einem Besuch des Stahlwerks Ilva auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die Aktivitäten des Stahlkonzerns in Süditalien brächten beachtliche Möglichkeiten mit sich und zeigten gute Fortschritte, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / 02:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 02:55 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-03-20/17:41

ISIN: LU1598757687