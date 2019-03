Wegen der möglichen Verwicklung in Geldwäscheaktivitäten steht die Deutsche Bank auch in den USA unter Beobachtung. Hinzu kommen die engen Geschäftsbeziehungen mit Donald Trump, für die sich inzwischen auch der Bankenausschuss des Kongresses und die New Yorker Staatsanwaltschaft interessieren. Die New York Times (NYT) hat diese Beziehung nun in einer spannenden Reportage unter die Lupe genommen.

