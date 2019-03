Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE Unternehmen: windeln.de SE ISIN: DE000WNDL193 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2019 Kursziel: 3,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Gesenkte Kostenstruktur schafft gute Ausgangsposition für Break Even-Ziel ??" die Topline muss nun folgen windeln.de hat heute seinen Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. Da das Unternehmen im Vorfeld der im Februar durchgeführten Kapitalerhöhung bereits ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr informierte, lieferten die heutigen Zahlen kaum Überraschungen. Für das Jahr 2019 gab das Unternehmen lediglich eine qualitative Prognose, an dem Break Even-Ziel für 2020 auf Basis des bereinigten EBITs hielt das Unternehmen indes fest. Umsatz deutlich unter Vorjahr, qoq aber mit Verbesserungen: windeln.de erzielte in 2018 Umsätze i.H.v. 104,8 Mio. Euro, was einem Rückgang von 44,4% gegenüber dem Vorjahreswert (ex. Feedo) entspricht. Für Q4 impliziert dies Erlöse i.H.v. 26,3 Mio. Euro. Wenngleich dies zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 43,2% bedeutet, konnte windeln.de im Vergleich zum dritten Quartal 2018 ein inkrementelles Umsatzwachstum von fast 19% erzielen. Diese Verbesserung der operativen Entwicklung ist dabei in erster Linie auf ein Anziehen der Nachfrage in China zurückzuführen. Hier lag der Umsatz mit 15,8 Mio. Euro deutlich (+33,8%) über Q3 2018, wobei dieser Anstieg jedoch auch auf die erfolgreichen Verkaufsaktionen im Zuge des Single Days und des Black Fridays zurückzuführen ist. Operativer Deckungsbeitrag legt zu, EBIT durch Impairments belastet: Die für windeln.de wichtige Contribution Marge lag auf Gesamtjahresebene mit 3,8% zwar unter dem Wert von 2017 (4,8%), in Q4 verzeichnete diese Kennzahl jedoch einen deutlichen Anstieg auf 8,7% (Q4 2017: 4,7%). Hier schlug neben der Reduzierung der Fulfilmentkosten (Logistikkosten und Lagermieten) um 120 Basispunkte die deutlich gestiegene Rohertragsmarge i.H.v. 27,7% (2017: 24,7%) u.a. aufgrund verbesserter Einkaufskonditionen positiv zu Buche. Während das adjustierte EBIT in Q4 mit -2,5 Mio. demzufolge weniger defizitär war als in Q4 2017 (-6,5 Mio. Euro), lag das berichtete EBIT i.H.v. -9,9 Mio. Euro unter unseren Erwartungen (MONe: -2,9 Mio. Euro). Ursächlich hierfür waren Impairments auf die immateriellen Vermögenswerte von Feedo und Bebitus im Zuge des Verkaufs bzw. der Restrukturierung. Finanzielle Situation durch Kapitalerhöhung solide: Ohne quantitative Ziele zu nennen, antizipiert windeln.de für das laufende Geschäftsjahr eine deutliche Verbesserung von Umsatz und Ergebnis. Am Break Even-Ziel für das bereinigte EBIT in 2020 hielt der Vorstand fest. Vor dem Hintergrund dieser Annahme sollte der aktuelle Cash-Bestand (17,7 Mio. Euro per Ende Februar) genügend Spielraum für die Finanzierung des angestrebten Umsatzwachstums und der weiteren Restrukturierungsmaßnahmen bieten. Fazit: Mit der deutlich schlankeren Kostenstruktur hat windeln.de die Grundlage geschaffen, durch die antizipierte Erlössteigerung den geplanten operativen Break Even in 2020 zu schaffen. Insbesondere aufgrund der geringen Visibilität im Hauptmarkt China bleibt das Risiko für eine erfolgreiche Umsetzung jedoch nach wie vor sehr hoch, wenngleich die Realisierung dieses Ziels den elementaren Katalysator für die Equity-Story darstellen würde. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem durch das Fortschreiben des DCF-Modells bedingten neuen Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 