- SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier nutzt den Kommunikationskanal für direkten Austausch mit Journalisten, Branchenexperten, SKODA Interessierten und Mitarbeitern - Aktuelle Informationen zu SKODA AUTO, persönliche Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen in der Automobilindustrie und branchenübergreifende Themen stehen im Fokus



SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier ist ab sofort auf LinkedIn (http://de.linkedin.com/in/bernhard-maier-185530180) aktiv. Auf dem Business-Netzwerk wird er künftig spannende Informationen zu SKODA AUTO und persönliche Einschätzungen zu branchenübergreifenden Themen posten. Damit geht er noch stärker in die persönliche Kommunikation mit Journalisten, Branchenexperten, SKODA Interessierten und Mitarbeitern.



Mit der Jahrespressekonferenz von SKODA AUTO ist der Vorstandsvorsitzende des tschechischen Automobilherstellers, Bernhard Maier, jetzt auch auf dem Business-Netzwerk LinkedIn (http://de.linkedin.com/in/bernhard-maier-185530180) aktiv. Künftig wird er hier Informationen zu SKODA teilen und aktuelle Entwicklungen in der Automobilindustrie kommentieren. Zudem finden die User auf dem Profil neben exklusiven Zitaten, Debattenbeiträgen und kurzen Videos auch interessante branchenübergreifende Inhalte wie zum Beispiel Buchempfehlungen oder geteilte Artikel.



Bernhard Maier ist seit November 2015 Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO und treibt die Neuausrichtung des Unternehmens im Rahmen der Strategie 2025 voran. Unter seiner Leitung hat SKODA AUTO zudem neue, wichtige Modelle wie die SUV-Baureihen KODIAQ, KAROQ und KAMIQ eingeführt. Mit über 1,25 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen war 2018 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens.



