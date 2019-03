Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WOL: Wolford am 20.3. -2,65%, Volumen 68% normaler Tage , POS: Porr am 20.3. -2,33%, Volumen 265% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 20.3. -2,30%, Volumen 73% normaler Tage , SEM: Semperit am 20.3. 1,43%, Volumen 43% normaler Tage , FLU: Flughafen Wien am 20.3. 1,73%, Volumen 90% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 20.3. 4,71%, Volumen 226% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. RHI Magnesita RHIM 54.500 4.71% Flughafen Wien FLU 38.250 1.73% Semperit SEM 12.800 1.43% Wiener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...