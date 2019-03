Am 4. September stieg die Amazon-Aktie auf ein neues Allzeithoch bei 2.050,50 US-Dollar an und wurde in den Tagen danach durch die anschließend einsetzenden Gewinnmitnahmen in eine Korrektur gezwungen. Sie führte den Kurs bis zum 24. Dezember im Tief bis auf 1.307,00 US-Dollar zurück, ehe Ende Dezember und Anfang Januar neue Käufe einsetzten.

Recht schnell konnte die Aufwärtsbewegung die 50-Tagelinie bei 1.607,19 US-Dollar überwinden und bis zum 18. Januar auf ein Hoch bei 1.716,20 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...