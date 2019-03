Hamburg (ots) - "Wer Spaß an Stadtwetten, Baggern und viel Thomas Gottschalk hat, sollte im Mai 2020 bei uns einschalten, weil wir Gottschalks 70. Geburtstag in Form einer Show feiern, die durchaus noch einmal das wird, was viele Zuschauer denken und hoffen." Mit diesem Versprechen kündigt ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Interview mit "goldenekamera.de" ein - vorläufig nur einmaliges - Comeback von "Wetten, dass ...?!" an.



Darüber hinaus, so der Unterhaltungschef, werde Gottschalk am 27. April 2019 auch die Gala "50 Jahre ZDF-Hitparade" präsentieren - "mit Gaststars wie Howard Carpendale, Nicole, Matthias Reim, Heino und viele anderen."



Heidemann weiter: "Zu guter Letzt entführt Gottschalk die Zuschauer im Herbst 2019 auch noch in die Welt der 80-er Jahre - mit der großen 'Achtziger Show'. Thomas ist ein Spezialist in Sachen Time-tainment, und er kann Musikgeschichte treffend und passend moderieren."



Das komplette Interview mit Oliver Heidemann über weitere, neue ZDF-Shows (z.B. "Greetings from") sowie Sonderausgaben von "Bares für Rares" gibt es exklusiv auf "goldenekamera.de".



