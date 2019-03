Die US-Notenbank Fed lässt den Leitzins unverändert und bläst Erhöhungen für dieses Jahr komplett ab. Nach einer Zinssenkung sieht es aber auch noch nicht aus, eher im Gegenteil.

Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Zugleich signalisierten sie in ihrem aktualisierten Ausblick, dass 2019 kein Schritt nach oben hinzukommen soll. Erst 2020 soll womöglich noch eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...